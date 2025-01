RIMINI 2024: Aurora e Leonardo i nomi più gettonati, nascite in crescita Anche a San Marino, quello maschile era stato tra i più gettonati

2024: Aurora e Leonardo i nomi più gettonati, nascite in crescita.

A differenza di San Marino il 2024 segna un segnale di ripresa demografica per il Comune di Rimini: un dato positivo, in controtendenza, delle nascite, con 917 nuovi arrivati, pari al +5,28% rispetto all’anno precedente, a cui si aggiunge la tendenza in continua crescita, anno dopo anno, dei nuclei famigliari con 68.978 famiglie, un aumento di 146 unità rispetto al 2023 e di 4.084 rispetto a dieci anni fa.

È la fotografia della città di Rimini scattata dal report annuale demografico elaborato dall’ufficio statistica del Comune di Rimini per l'anno 2024, con segnali di ripresa, ma anche il progressivo invecchiamento della popolazione.

Il numero dei matrimoni celebrati a Rimini (con sposi sia residenti che non residenti) è in calo rispetto al 2023, con 395 riti (-21). Di questi, 263 sono matrimoni civili (-28) e 132 sono matrimoni religiosi, in leggero aumento (+7).

L’età media degli sposi è di 39,52 anni per le donne e 43,17 anni per gli uomini. Inoltre, sono state registrate 17 nuove unioni civili nel 2024.

Cala il numero degli ultracentenari: al 31 dicembre 2024, se ne contano 56, rispetto ai 65 del 2023. Di questi, 44 sono donne e 12 uomini. La persona più longeva è una donna di 107 anni.

Tra le nuove nascite femminili, il nome più scelto è Aurora, mentre per i maschietti prevale il nome Leonardo.

Mentre se si allarga lo sguardo all’ultimo decennio, il numero di residenti è aumentato complessivamente di +2.656 unità. Il saldo migratorio 2024 rimane positivo (+554 unità), ma si riducono le nuove immigrazioni (-6,74%).

