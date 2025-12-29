BILANCIO 2025 agli sgoccioli. Un anno positivo per la Segreteria di Stato al Turismo In attesa dei dati definitivi sull’affluenza che, per la Segreteria, supereranno nuovamente i 2 milioni di visitatori, emergono indicatori solidi certificati anche dal Fondo Monetario Internazionale e dal sistema SMAC

Il bilancio 2025 della Segreteria di Stato per il Turismo si chiude con risultati definiti ampiamente positivi, confermando il settore come uno degli asset trainanti l’economia sammarinese. In attesa dei dati definitivi sull’affluenza che, per la Segreteria, supereranno nuovamente i 2 milioni di visitatori, emergono indicatori solidi certificati anche dal Fondo Monetario Internazionale e dal sistema SMAC.

Su spinta del Segretario di Stato Federico Pedini Amati, l’azione di governo ha puntato sul rafforzamento dell’identità, sull’innovazione dell’offerta e sulla proiezione internazionale del Paese. Eventi, turismo esperienziale e spirituale, accessibilità e sostenibilità hanno rappresentato leve strategiche di sviluppo. Determinante – viene sottolineato - il ruolo dell’Ufficio del Turismo nella promozione digitale e internazionale, così come il successo del convegno NEXT e della diplomazia turistica.

Giudicata straordinaria, poi, la partecipazione di San Marino all’Expo Osaka-Kansai, con 3,8 milioni di visitatori al Padiglione e un risultato economico virtuoso. Segno più anche per Poste San Marino e menzione speciale per il rilancio di San Marino RTV, mentre resta centrale l’impegno sulla cooperazione abitativa.

Il 2025 segna, dunque, per la Segreteria di Stato, non solo un anno di crescita, ma la costruzione concreta delle basi per il futuro del turismo e dello sviluppo del Paese.

