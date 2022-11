20esimo "Natale delle Meraviglie": 'Non più solo un evento ma un prodotto turistico'

Le interviste a Federico Pedini Amati; Alberto di Rosa e Simone Ranieri

Dal 26 novembre all'8 Gennaio San Marino accoglierà i turisti in un viaggio incredibile sul tema del Polar Express. Federico Pedini Amati ci scherza su: “una felice casualità” - commenta - considerando il suo sogno di far rivivere lo storico treno. E, novità dell'ultima ora, annuncia che verrà riattivato, in giornate precise e per chi sarà munito di biglietto. Proprio la tratta Rimini/San Marino verrà raccontata in una mostra alla Galleria di Carisp, con la collaborazione dell'associazione Trenino biancazzurro.

Tante le sorprese di un calendario ricchissimo. Del resto “il Natale delle Meraviglie – spiega - è l'evento con la E maiuscola”, e quest'anno, grazie ad un budget completo, consente di dare vita ai sogni. Il Segretario tronca sul nascere le polemiche. Lo fa ormai da settimane e lo ribadisce, con forza, anche oggi: “Senza luci non è un Natale. A queste condizioni non lo avrei fatto”. I costi dell'illuminazione pubblica, che non superano per 40 giorni i 5000 euro, lo hanno convinto ad andare avanti, con la novità di orari di accensione e spegnimento. Proprio le luci – con i suoi 100 campanellini nelle vie del centro - giocano un ruolo fondamentale nell'evento, creato su misura per San Marino e per il quale è stata attivata un'importante campagna di comunicazione.

Ai visitatori verrà rilasciato un biglietto del treno che – obliterato in 4 punti della città – garantirà, oltre ad un omaggio dello sponsor Brand, anche sconti ai negozi che aderiranno. E ancora: 34 mercatini, soggetti in 3D a tema polare; 3 fermate per foto set con relativo contest a premi, attrazioni, spettacoli, pista di pattinaggio, la fabbrica di giocattoli in un grande tendone per ristoro, letterine a Babbo Natale e spettacolari family show.

“Il Natale delle Meraviglie – giunto alla sua 20esima edizione – non è più solo un evento ma un prodotto turistico a tutti gli effetti”, commenta il Dirigente dell'Ufficio del Turismo Annachiara Sica. In Piazza della Libertà il cuore del Natale targato San Marino: un treno di luci di 15 metri, visitabile e animato da un figurante – l'artista Mirko Gennari - che intratterrà il pubblico interpretando il ruolo del capotreno.

Nel servizio le interviste al Segretario al Turismo Federico Pedini Amati; Alberto di Rosa di NexTime Eventi; Simone Ranieri Direttore Artistico