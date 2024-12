SOLSTIZIO D'INVERNO 21 dicembre: è il giorno più corto dell'anno il Sole sorgerà alle 07,37 e tramonterà alle 16,44

Il 21 dicembre, esattamente alle ore 10,21 italiane, arriva il solstizio d'inverno: sarà il giorno più corto dell'anno per l'emisfero boreale, con il Sole che sorgerà alle 07,37 e tramonterà alle 16,44. Il fenomeno è dovuto all'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre e coincide con il momento in cui il Sole, nel suo moto apparente nel cielo, si posiziona nel punto più basso: se invece l'asse terrestre fosse perfettamente perpendicolare, allora non esisterebbero le stagioni.

I solstizi d'inverno e d'estate, così come gli equinozi di primavera e autunno, non cadono ogni anno nello stesso giorno, poiché corrispondono a precisi eventi astronomici che, pur verificandosi più o meno nello stesso periodo, non possono avvenire ogni anno esattamente nello stesso istante.

Nel 2023, ad esempio, il solstizio invernale è caduto il 22 dicembre, mentre sarà il 21 anche nei prossimi due anni. La tradizione attribuisce al 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, la fama di giorno più corto: in quella data, in realtà, il Sole tramonta prima, ma sorge anche prima, e quindi resta sopra l'orizzonte 2-3 minuti in più rispetto al solstizio d'inverno.

