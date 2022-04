AMBIENTE 22 aprile, Giornata mondiale della Terra. Dal report del WWF: "un pianeta in bilico"

Il 22 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della Terra. Per l'occasione il WWF ha pubblicato il report “Giornata mondiale della Terra 2022: un pianeta in bilico” dal quale emerge come il nostro Pianeta non se la passa bene. Il 75% della superficie terrestre non coperta da ghiaccio è già stata significativamente alterata, la maggior parte degli oceani è inquinata e più dell’85% delle zone umide è andata perduta. Ma non solo. Le specie attualmente minacciate di estinzione sul pianeta sono 1 milione con un tasso di estinzione di specie animali e vegetali 1.000 volte superiore a quello naturale.

I dati dell’ultimo Living Planet Report certificano il drammatico calo della biodiversità: 68% negli ultimi 50 anni. Il più importante fattore alla base è stato il cambiamento dell’uso dei suoli e, principalmente, la conversione di habitat in sistemi agricoli: l’agricoltura consuma oggi il 40% della superficie terrestre, ed è responsabile del 23% delle emissioni di gas serra.

Questa conversione dei suoli avviene a danno soprattutto degli ecosistemi forestali, che ospitano l’80% della biodiversità terrestre: nel XXI secolo è stato perso il 10% della superficie forestale globale. Da luglio 2020 a luglio 2021 la deforestazione in Amazzonia è aumentata del 22% rispetto all’anno precedente.

L’aumento dei fenomeni estremi su scala globale è una costante degli ultimi anni, sia in America che in Europa con temperature mai registrate e incendi devastanti. Il documento del WWF analizza anche la situazione italiana, dove il 50% delle specie di vertebrati, il 36% delle specie di anfibi e il 25% delle specie di uccelli sono minacciate di estinzione, in particolare a causa del consumo di suolo.

