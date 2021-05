23 maggio: Giornata per la Sicurezza stradale sul Titano

Oggi, 23 maggio, ricorre la Giornata per la Sicurezza stradale istituita sul Titano dopo l'approvazione da parte del Consiglio di un'Istanza d'Arengo. In questa giornata parte la campagna di comunicazione organizzata dalla Commissione Politiche Giovanili con le Segreterie alla Sanità, al territorio, all'Istruzione e gli Interni.

5 spot per sensibilizzare su vari aspetti strettamente legati alla sicurezza stradale - dall'evitare l'assunzione di alcol quando ci si mette alla guida fino all'uso delle cinture - e altrettanti testimonial - dai The Lab a Daniela Veronesi. Gli spot saranno trasmessi su San Marino RTV e sui social delle Segreterie coinvolte e della stessa Commissione. Una “campagna da allargare alle scuole” per il Segretario Ciavatta. Coinvolto anche il Territorio con lo stanziamento in finanziaria per la messa in sicurezza della superstrada e delle arterie più trafficate. “Il tema della sicurezza stradale è molto caro alla popolazione – specifica il Segretario agli Interni. Un Tema sentito da tutti – dice ancora la Tonnini - per cui determinante sono la comunicazione e la sensibilizzazione sui giovani”.