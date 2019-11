23° Convegno della società sammarinese di cardiologia

Marina Foscoli

Un appuntamento fisso da oltre 20 anni, il Meeting della società sammarinese di cardiologia si conferma un evento di grande rilevanza per l'aggiornamento, la discussione e il confronto tra professionisti sulle principali tematiche cardiologiche.

Affrontato il tema dello scompenso cardiaco, patologia che colpisce in italia oltre un milione di persone, trattata anche la morte improvvisa cardiaca e lo sforzo della comunità scientifica, in particolare cardiologica, per prevenire e affrontare tale patologia.

Le nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche su cui si è discusso sono rivolte alla riduzione della incidenza delle patologie cardiache, al miglioramento della qualità della vita dei pazienti e alla ricerca di nuove strategie per riconoscere in tempo sintomi e segni che possono evitare l'ospedalizzazione delle persone colpite.

Protagonisti esperti nazionali come la professoressa Daniela Aschieri e il professore Alessandro Capucci che da decenni guidano i processi decisionali per la prevenzione della morte improvvisa cardiaca in Italia.

Nel servizio l'intervista alla dottoressa Marina Foscoli (Presidente società sammarinese cardiologia)