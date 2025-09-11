24 anni dall'attacco alle Torri Gemelle. Tra le vittime il sammarinese Steven Giorgetti

Alle 8:46 ora locale, le 14:46 in Italia, New York si fermerà per un minuto di silenzio. È quella l'ora in cui l'11 settembre 2011 il volo American Airlines 11, dirottato da un gruppo di 5 terroristi legati ad al-Qaida, fu fatto schiantare contro la Torre Nord del World Trade Center. Alle 09:03 il secondo schianto del volo United Airlines 175 contro la Torre sud. Alle 9:37 il volo American Airlines 77 colpì il Pentagono. Poco dopo le 10:00 un quarto aereo dirottato precipitò in un campo a Shanksville, in Pennsylvania, prima di raggiungere Washington grazie all'eroica ribellione dei passeggeri.

Il bilancio ufficiale delle vittime del più grave attentato della storia contemporanea è di 2.977 persone, inclusi i passeggeri e l'equipaggio dei quattro aerei dirottati, le vittime nelle Torri Gemelle, i vigili del fuoco e il personale del Pentagono. Tra loro anche il sammarinese Steven Giorgetti, figlio di emigrati negli Stati Uniti. Per una tragica coincidenza si trovava al World Trade Center in quei minuti per un incontro di lavoro.

L'attacco portò a conseguenze significative a livello geopolitico. Su tutte la guerra americana in Afghanistan prima e quella in Iraq poi. Gli strascichi economici arrivarono anche a San Marino. Il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale portò ad una stretta del Moneyval, comitato del Consiglio d’Europa per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale. Le visite del 2007 e del 2008 sul Titano manifestarono l'inadeguatezza delle leggi sammarinesi. Nel 2010 arrivò la black list e la fine dei così detti "pilastri" al centro della crescita economica degli '90 e 2000: anonimato societario e segreto bancario.

Tornando all'11 settembre, il presidente Trump celebrerà il 24° anniversario degli attacchi terroristici partecipando alla cerimonia commemorativa annuale al Pentagono e poi si recherà a New York per assistere a una partita di baseball in serata. Il vicepresidente JD Vance parteciperà alla cerimonia a Ground Zero a New York City .

La scorsa settimana, l'amministrazione Trump ha iniziato a valutare se il governo federale possa assumere il controllo del National September 11 Memorial & Museum di New York City. Il memoriale si trova nello stesso sito dove sorgevano le torri gemelle del World Trade Center ed è gestito da un ente di beneficenza pubblico, attualmente presieduto dall'ex sindaco di New York City Michael Bloomberg.

Intanto l'America affronta un'ondata di violenza politica, con l'uccisione dell'influencer conservatore Charlie Kirk, che segue l'omicidio a giugno della deputata democratica del Minnesota, Melissa Hortmane di suo marito, e all'attentato incendiario di aprile alla residenza del governatore della Pennsylvania, il Democratico Josh Shapiro.







