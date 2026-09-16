RICOSCIMENTO 25 anni di Marlù Gioielli, Reggenza: “Incarna i valori più autentici della Repubblica” L'azienda leader nel settore dei gioielli accessori celebra il traguardo

“La storia di una idea nata dalle tre sorelle Fabbri, una intuizione trasformata in progetto imprenditoriale, che oggi si confronta con il mercato internazionale, divenendo ambasciatore della Repubblica nel mondo”. Così il Segretario alle Finanze, Marco Gatti presenta ai Capi di Stato la realtà del marchio Marlù, dal “dal coraggio di iniziare e scommettere sul futuro, alla sfida vinta, tra entusiasmo e sacrifici: quella di sapersi rinnovare senza perdere l'identità”.

L'emozione del traguardo; con lo sguardo al futuro e le radici nelle origini: “Ho sempre avuto una passione smisurata per il gioiello – dice Morena Fabbri - è la mia vita e l'ho voluta condividere con le mie sorelle. Le ho tirate nel mio progetto, avevo tante idee, loro ci hanno creduto e oggi siamo qua, insieme”. Tre sorelle, tre grandi amori: per i genitori, Giuseppe e Agata, che hanno trasmesso l'etica nel lavoro; per le rispettive famiglie nella condivisione quotidiana; per il luogo in cui tutto è nato: San Marino, nel Castello di Montegiardino. “Una realtà che è partita da San Marino, dal Castello più piccolo del nostro territorio – spiega Marta Fabbri - ma siamo riuscite a guardare al mondo, senza mai dimenticarci da dove siamo arrivate e quindi sempre tornando a casa”. 100 store monomarca, oltre 1.400 punti vendita multimarca tra corner e space in tutta Italia, da quest'anno anche in Europa. “Ma i numeri più importanti – dice – sono le persone”. “ ci teniamo veramente tanto all'azienda – ribadisce Monica Fabbri -, a tutti i nostri dipendenti. Ci crediamo proprio che la famiglia sia allargata; conosciamo tutti i nostri ragazzi e quindi siamo molto felici di questa realtà”. E presentano, uno ad uno, vertici e personale ai Capitani Reggenti. Alice Mina e Vladimiro Selva guardano proprio alla valorizzazione del capitale umano e al radicamento nel territorio: “Marlù – dicono – incarna i valori più autentici della Repubblica: laboriosità, intelligenza, dinamismo”. Plauso ai traguardi, “frutto di capacità manageriale, impegno in ricerca e innovazione, ma con la consapevolezza che la risorsa più importante per il successo di una impresa sta nelle donne e uomini che vi operano”.

Nel video, le interviste a Morena, Marta e Monica Fabbri di Marlù Gioielli

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