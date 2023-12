TURISMO 25 dicembre: in centro il Natale delle Meraviglie, sole e attrazioni per grandi e piccoli Intanto Pedini Amati si prepara alla presentazione del piano strategico del turismo. In merito alla prossima tornata elettorale non esclude una ricandidatura

Nuova giornata di attrazioni e divertimento per grandi e piccoli a San Marino, con il Natale delle Meraviglie: la manifestazione invernale più importante per il settore turistico sammarinese. Per le vie di Città la magia delle luminarie, passando per la Fabbrica di cioccolato, le mostre e, in via Eugippo, i tradizionali mercatini con i prodotti tipici enogastronomici, le creazioni artistiche e artigianali e non solo. Alla Cava dei Balestrieri la pista di pattinaggio. Una bella giornata di sole ha accompagnato turisti e visitatori che hanno scelto di passare la giornata sul monte Titano, insieme ai sammarinesi che hanno approfittato per fare una passeggiata dopo il pranzo natalizio.

Intanto il segretario di Stato Federico Pedini Amati si prepara per la presentazione del piano strategico del turismo. Con un bilancio positivo dei risultati conseguiti in anni difficili, segnati dal Covid. Piano che, anticipa, sarà presentato entro gennaio. E in merito a una possibile ricandidatura alla prossima tornata elettorale dice: "Ci penserò seriamente, non escludo di farlo".



Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, segretario di Stato al Turismo.

In videogallery immagini dai mercatini di Natale del 25 dicembre

