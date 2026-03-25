CELEBRAZIONI 25 marzo: 120esimo anniversario dell'Arengo e Festa delle Milizie In Piazza della Libertà le tradizionali celebrazioni, un intreccio tra storia e identità. Il Segretario alla Cultura Teodoro Lonfernini: “I corpi militari sono presidio concreto dei principi di libertà e democrazia, espressione di autentica abnegazione"

Le note della banda militare scandiscono il silenzio della mattina e accompagnano, passo dopo passo, una cerimonia che a San Marino non è solo tradizione, ma memoria viva. In Piazza della Libertà si rinnova così il 25 marzo, la giornata che unisce l’anniversario dell’Arengo – a 120 anni dalla sua istituzione - e la Festa delle Milizie, in un intreccio profondo tra storia e identità.

L’alzabandiera sul balcone di Palazzo Pubblico, la rassegna dei reparti delle Milizie all'Ara dei Volontari e gli onori ai caduti: gesti solenni che si ripetono e che, ogni anno, riportano al significato più autentico delle istituzioni sammarinesi. Dopo la messa, di nuovo in Piazza della Libertà per il giuramento delle nuove reclute e la consegna, da parte dei Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, delle Medaglie di Fedeltà e di Anzianità militare.

Era il 1906 quando l’Arengo segnò la fine dell’oligarchia e l’inizio della democrazia moderna, con i capifamiglia protagonisti di una svolta decisiva che portò all’introduzione delle elezioni politiche. Un anniversario che continua a offrire spunti di riflessione sul presente della Repubblica, come sottolineato dal comandante superiore delle Milizie, Corrado Carattoni, intervenuto davanti alla Reggenza, e, tra gli altri, ai Capitani di Castello e all’ambasciatore d’Italia Colaceci. Il valore delle Milizie ribadito nel ruolo attivo nella vita dello Stato, come ricorda il Segretario alla Cultura Teodoro Lonfernini – il segretario Beccari è assente per impegni istituzionali -: “I corpi militari – sottolinea – sono presidio concreto dei principi di libertà e democrazia, espressione di autentica abnegazione”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: