RICORRENZA 25 marzo: la festa dell'Arengo e dei Corpi Militari

25 marzo 1906, una data scolpita nella storia sammarinese per l'Arengo dei Capifamiglia che segnò la fine dell'oligarchia e l'inizio del sistema democratico, consolidatosi – con la sola eccezione del periodo fascista – fino ai giorni nostri. La ricorrenza coincide con la festa dei corpi militari sammarinesi che la celebrano secondo un protocollo consolidato che prende avvio, come sempre con l'alzabandiera e l'inno nazionale in Piazza della Libertà. Le milizie sammarinesi, in alta uniforme, hanno sfilato in marcia per le contrade del centro storico per poi schierarsi all'Ara dei Volontari, di fronte a Palazzo Begni, ed assistere alla deposizione di una corona d'alloro, in onore e memoria dei volontari e dei caduti sammarinesi di tutte le guerre. Il suggestivo corteo militare ha poi, come sempre, raggiunto la Basilica del Santo per la Santa Messa in suffragio dei commilitoni defunti. Ultima fase della cerimonia, il ritorno in Piazza della Libertà dove i nuovi arruolati hanno prestato giuramento alla presenza dei Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. I Capi di Stato, dal loggiato antistante l'ingresso di Palazzo Pubblico, hanno infine consegnato, come ogni 25 marzo, le medaglie di fedeltà ed anzianità militare.

