25 marzo: per la seconda volta festa senza manifestazioni. Generale Lonfernini: “Ricorrenza che unisce, la rifaremo”

Per la seconda volta nella storia, l'Anniversario dell'Arengo non può essere festeggiato in modo tradizionale, per via delle limitazioni anti-contagio. All'Ara dei Volontari e per le vie del centro storico solo poche persone. Oltre alla ricorrenza simbolo per l'inizio della democrazia moderna, si festeggiano anche i Corpi militari, ma le esigenze sanitarie legate al Covid hanno portato allo stop delle celebrazioni: niente schieramento della Compagnia Uniformata delle Milizie, nessuna corona d'alloro deposta in onore dei caduti, nessun picchetto degli altri Corpi. Stessa cosa per la funzione religiosa nella Basilica del Santo. Questi alcuni dei momenti più significativi di una giornata di festa segnata dalla pandemia. Dal generale Leonardo Lonfernini, comandante Superiore delle Milizie, una riflessione sulla celebrazione e sul momento storico.

Nel servizio, l'intervista a Leonardo Lonfernini, comandante Superiore delle Milizie