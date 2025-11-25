TV LIVE ·
25 novembre, la Reggenza riceve l'Authority Pari Opportunità: "Riflessione corale e chiamata all'azione"

Encomiabile l'opera, costante e capillare, portata avanti dalle Forze dell'ordine, dalla Rete antiviolenza tutta, dagli Operatori socio-sanitari

di Silvia Pelliccioni
25 nov 2025

“La violenza di genere non riguarda solo chi la subisce, ma ferisce l'intera comunità, minando i valori della convivenza e della giustizia”. Il Segretario di Stato per la Cultura Teodoro Lonfernini introduce, di fronte ai Capi di Stato, il quadro di una Repubblica che vede il numero di denunce e segnalazioni, in linea con quello degli anni precedenti”: da un lato, un segnale di coraggio delle donne; dall'altro, la conferma di dover proseguire nell'opera di prevenzione e sensibilizzazione nel Paese. “31 procedimenti penali nel 2025, 23 dei quali pendenti – ricorda Anna Maria Bugli, quale membro uscente dell'Authority per le Pari Opportunità, in un ideale passaggio di consegne a Kristina Pardalos, di recente nomina insieme a Romina Bronzetti e Patrizia Pellandra. Confermato l'impegno a continuare a promuovere una cultura del rispetto, della dignità e della parità. Violenza che si combatte non solo nei tribunali, ma soprattutto nelle scuole, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro. Encomiabile l'opera, costante e capillare, portata avanti dalle Forze dell'ordine, dalla Rete antiviolenza tutta, dagli Operatori socio-sanitari.

La Giornata è per i Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, l'occasione "per manifestare la vicinanza e il sostegno delle Istituzioni a tutte le donne": "riflessione corale, ma soprattutto una chiamata all'azione. Un'azione risoluta – sottolineano – che possa contare su risorse adeguate per garantire protezione, assistenza, fare prevenzione e informazione sul fenomeno, affinché nessuna donna – è l'auspicio - debba sentirsi sola o senza via d'uscita”.




