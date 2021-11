SOLIDARIETÀ 25° Colletta alimentare: San Marino risponde presente Torna in presenza anche in Repubblica la colletta alimentare. Sempre grande il cuore dei sammarinesi per chi ha bisogno di aiuto, in tanti già dalla mattinata nei supermercati di tutto il territorio

Tra gli effetti positivi collegati alla Colletta Alimentare ci sono i rapporti personali che nascono sulla spinta della solidarietà. In tutta Italia oggi sono stati oltre 145.000 i volontari impiegati in più di 11.000 supermercati. La Diocesi San Marino – Montefeltro come ogni anno si è unita a questo grande gesto di carità coinvolgendo centinaia di persone. Un vero e proprio esercito per affrontare una triste realtà da anni ormai presente anche a San Marino. La Caritas Diocesana parla infatti di circa 200 famiglie assistite, per un totale di oltre 700 persone, delle quali 80 al Centro San Michele di San Marino.

Colletta Alimentare che quest'anno proseguirà fino al 4 dicembre. Da domani infatti sarà possibile acquistare alle casse dei supermercati buoni da 2 – 5 o 10 euro che verranno convertiti in generi alimentari utili alla raccolta.

