26 dicembre, Santo Stefano: via il maltempo, il centro storico si rianima

Dopo giorni di pioggia e ancor prima di nebbia fitta, oggi - per la festa di Santo Stefano - i visitatori tornano a passeggiare nel centro storico di San Marino. Clima piuttosto freddo, pochi gradi sopra lo zero, ma scaldato dall'atmosfera magica del Natale delle Meraviglie.
Mercatini aperti, la pista di pattinaggio che piace soprattutto ai più giovani, spettacoli e laboratori per bambini. Il Natale sammarinese per tutte le età, aspettando la grande festa di Capodanno, in Piazza Sant'Agata, con la migliore musica degli anni 2000.