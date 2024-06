ANNIVERSARIO 26 giugno 1944: 80 anni fa il bombardamento su San Marino

26 giugno 1944: 80 anni fa il bombardamento su San Marino.

Il mattino del 26 Giugno 1944 aerei alleati riversarono in più ondate un totale di 225 bombe sulla città di San Marino e sui centri vicini causando la morte di 63 persone. Uomini e donne, anziani e bambini, sammarinesi e rifugiati, gran parte dei quali vennero sorpresi dall’attacco lungo lo “stradone” in prossimità del Silo Molino Forno presso cui erano in fila in attesa di poter acquistare le proprie razioni di pane e farina.

Una Repubblica che da parte sua, nel corso del secondo conflitto mondiale, dichiarava ogni estraneità alla contesa e la sua più chiara neutralità. Una pioggia di bombe tra le 11:03 e le 12:38. I bambini che le videro cadere dal cielo le scambiarono per palloncini rossi.

Quel bombardamento fu un errore: si pensava che il territorio fosse utilizzato dai tedeschi.

Per ricordare quei tragici eventi, nei giorni scorsi è stata ricollocata la targa commemorativa fuori dalle mura del centro storico; per valorizzare il tributo perpetuo di San Marino alla memoria dei caduti e rimarcare l'impegno per l'affermazione e la difesa della pace universale.

