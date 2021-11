COVID 19 27 nuovi contagi in un giorno, compresi alcuni bambini Il Direttore Generale Iss Sergio Rabini: "Siamo allarmati, bisogna fare la terza dose". Didattica a distanza in una classe delle elementari di Domagnano

Ben 27 i nuovi contagi rilevati oggi a San Marino compresi alcuni bambini delle elementari di Domagnano dove una classe da oggi è in didattica a distanza. È l'unica in dad, in tutto il territorio. Ma l'impennata generale dei casi in una sola giornata ha fatto salire il livello d'allerta all'Iss, nonostante i ricoveri restino fermi a 4.

“Le nuove misure adottate ci danno una mano – commenta il Direttore Generale Iss Sergio Rabini – ma siamo allarmati. Bisogna fare la terza dose – prosegue – perché dopo sei mesi dal completamento della vaccinazione primaria c'è una maggiore facilità a contrarre il virus. Le somministrazioni del 'booster' (attualmente solo Pfizer, ndr) procedono molto bene. Per Sputnik light abbiamo preso accordi con la Russia e spero che a breve arrivino le dosi”. Dall'11 novembre, quando sono state aperte agli over 50, al 14 novembre, 79 le terze dosi somministrate, per un totale di 503. Nello stesso periodo somministrate anche 48 prime dosi e altrettante seconde dosi.

Oggi intanto l'Istituto Sicurezza Sociale ha diffuso i dati sulla pandemia tra l'8 e il 14 novembre, periodo nel quale i nuovi contagi sono stati 56. 29 le guarigioni. Tasso di positività al 4,08% ed età media di 41 anni tra i 94 casi attivi fino a ieri, che domani verranno aggiornati con l'aggiunta dei 27 nuovi casi e la sottrazione delle eventuali guarigioni.

