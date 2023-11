SOLIDARIETÀ 27° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: a San Marino raccolte 13 tonnellate di cibo 200 volontari hanno operato in 19 punti aderenti

Sono circa 13 le tonnellate di cibo raccolto a San Marino per la Giornata nazionale della Colletta Alimentare. In Italia sono state circa 7.350 le tonnellate donate. Hanno aderito 11.800 supermercati, 19 sul Titano. Oltre 140.000 i volontari dei quali 200 impegnati a San Marino.

I prodotti donati nelle prossime settimane saranno distribuiti a quasi 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate che sostengono circa 1.700.000 persone.

“Il gesto della Colletta si è ripetuto ieri per il 27esimo anno consecutivo, senza mai interruzioni neanche durante la pandemia. Un “gesto” che porta in sé un significato capace di far sperimentare e indicare la carità come dimensione fondamentale del vivere, come presupposto per una convivenza capace di costruire una prospettiva di pace, di solidarietà e di crescita comune” - commenta Giovanni Bruno, Presidente di Fondazione Banco Alimentare. "Nonostante le difficoltà economiche crescenti di molte famiglie - afferma Remo Contucci, responsabile Colletta per San Marino - sono sempre tantissimi i sammarinesi che scelgono di donare".

