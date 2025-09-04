3 settembre di festeggiamenti anche serali: tradizione, tombola e musica

Un'intera comunità unita in un clima di festa e orgoglio identitario. 3 settembre, Festa della Repubblica e di San Marino: una delle ricorrenze più amate e attese dai cittadini. Lo dimostra anche l'ampissima partecipazione agli eventi serali. Dopo le solenni celebrazioni istituzionali, la grande Tombola, immancabile appuntamento per tantissimi. Il colpo d'occhio, il fiume di gente è impressionante. Piazzale Lo Stradone e piazza Sant'Agata straripano di penne e foglietti bianchi. Come sempre i numeri della cartella vengono scelti dagli stessi giocatori. Homo faber fortunae suae, verrebbe da dire. E alla fine la dea bendata, romanticamente, elegge i vincitori al tramonto. Il premio più ambito, la prima tombola da 15.000 euro, se l'è aggiudicata Marcella Carattoni di Borgo Maggiore. La seconda tombola, 7.500 euro, la prende Jenny Gasperoni di Murata. La cinquina da 2.500 euro la devono invece dividere Diego Cardelli di Borgo Maggiore e Bobeica Irina di San Marino Città. Ma la musica, nel senso più poetico non finisce qui.

Al Campo Bruno Reffi il concerto de I Neri per Caso. Il celebre gruppo vocale a cappella regala al pubblico una performance raffinata e coinvolgente, tra loro successi, grandi classici e un emozionante omaggio ai Beatles. Un’esibizione applaudita e partecipata, con l’ingresso a offerta libera per sostenere l’Associazione Oncologica Sammarinese.

La serata finisce a naso all'insù, tra sogni e desideri, perché i fuochi d'artificio sembrano quasi stelle cadenti. È tradizione, ma lo stupore si rinnova ogni volta.











