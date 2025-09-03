3 settembre: Festa della Repubblica, del Patrono e dei sammarinesi

Oggi 3 settembre 2025, si celebra la Festa Nazionale della Repubblica di San Marino e dei sammarinesi a 1725 anni dalla sua fondazione che avvenne nel 301 d.C. quando il Santo Marino, tagliapietre dalmata dell’isola di Arbe, fuggito dalle persecuzioni ai cristiani, stabilì una piccola comunità sul Monte Titano. Ogni anno in questo giorno il Titano celebra, insieme al Patrono, la Fondazione della Repubblica più antica del mondo. Uno dei più alti momenti di aggregazione della collettività per una delle feste più radicate nel tempo.

IL PROGRAMMA

Si comincia con la cerimonia dell’alzabandiera in Piazza della Libertà, dove giungerà il Corteo delle Forze armate (Milizia, Guardia di Rocca e Guardia Nobile) accompagnato dalle note della Banda Militare.

Alle ore 10.00 in Basilica del Santo verrà celebrata la Messa Solenne alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi con la partecipazione della Corale di San Marino. La messa è trasmessa in diretta da San Marino RTV (visibile anche a questo link). Subito dopo avrà luogo la Processione con la Reliquia del Santo per le Vie del Paese.

Seguirà alle ore 10.30, per le vie del centro storico la lettura del Bando dei Balestrieri che annuncerà il Palio delle Balestre Grandi in onore del Santo Fondatore.

Alle 15.00, sempre in Basilica, si tiene la Preghiera dei Balestrieri e la Benedizione con la Reliquia del Santo. Alle 17 la Santa Messa.

Alle 15.30, alla Cava dei Balestrieri, Palio delle Balestre Grandi, giochi di bandiere, musici e figuranti. I rappresentanti dei nove Castelli della Repubblica si disputeranno il titolo di Campione Nazionale, attraverso un'appassionante gara con i migliori tiratori sammarinesi.

Alle 17.30, in piazza della Libertà, il Concerto della Banda Militare di San Marino, diretti dal Maestro Stefano Gatta e lo voci di Alessandra Busignani e Monica Sarti.

Alle 19.00, in piazzale Lo Stradone, la Grande Tombola. Prima tombola: € 15.000; seconda tombola: € 7.500; cinquina in fila: € 2.500.

Alle 21.30, al Campo Bruno Reffi, Neri per Caso in concerto; ingresso a offerta libero. L'incasso sarà devoluto all'Associazione Oncologica Sammarinese. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Concordia a Borgo Maggiore

In occasione della Festa della Repubblica e delle Celebrazioni del Santo Patrono le auto con targa sammarinese potranno parcheggiare gratuitamente presso il Parcheggio n.9. Tale gratuità - informa l'Ufficio del Turismo - avrà validità per tutto martedì 3 settembre e fino alle ore 3:00 di mercoledì 4 settembre. Per usufruire dell’agevolazione sarà necessario ritirare il ticket dalla colonnina d’entrata al momento dell’ingresso nel parcheggio, mentre in uscita sarà sufficiente avvicinarsi lentamente alla barriera: il sistema riconoscerà la targa e permetterà l’uscita gratuita. Si consiglia di utilizzare gli ingressi e le uscite che si trovano su Via N. Bonaparte, visto che la zona di Piazzale Nazioni Unite e l'imbocco di Via G. Giacomini saranno impegnate dagli allestimenti tecnici.









