SAN MARINO 3 Settembre, il Nunzio Apostolico Petar Rajic: "Festa odierna occasione per riflettere sul cammino di fede" Tra gli eventi centrali della giornata il Palio delle Balestre Grandi, vinto per il secondo anno consecutivo da Raffaello Valentini.

1725 anni fa, nel 301 d.C, nasceva la Repubblica di San Marino quando il Santo Marino, tagliapietre dalmata dell’Isola di Arbe, fuggito dalle persecuzioni ai cristiani, stabilì una piccola comunità sul Monte Titano. Ogni anno in questo giorno il Titano celebra, insieme al Patrono, la Fondazione della Repubblica più antica del mondo. Uno dei più alti momenti di aggregazione della collettività per una delle feste più radicate nel tempo. Ad aprire le celebrazioni la Messa Solenne nella Basilica del Santo alla presenza dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi. Cerimonia caratterizzata quest'anno dalla presenza del Nunzio Apostolico S.E. Petar Rajic che ha celebrato la funzione.

Presenti anche i vescovi di San Marino e Montefeltro e di Cesena e Sarsina, Domenico Beneventi e Antonio Giuseppe Caiazzo, l'arcivescovo di Ravenna e Cervia Lorenzo Ghizzoni e il vescovo emerito di San Marino e Montefeltro Andrea Turazzi. Nel corso dell'omelia, Petar Rajic ha evidenziato al testimonianza di fede che il Santo Marino ha dimostrato fondando una comunità cristiana sui principi di libertà e indipendenza.

Celebrazioni proseguite con la processione della Reliquia del Santo Patrono per le vie del centro storico. Nel pomeriggio poi alla Cava dei Balestrieri uno degli appuntamenti più attesi: il Palio delle Balestre Grandi, la sfida tra i rappresentanti dei nove Castelli della Repubblica. Ad aggiudicarsi il titolo di Campione Nazionale, per il secondo anno consecutivo è Raffaello Valentini.

In Piazza della Libertà infine l'esibizione della Banda Militare di San Marino, diretta dal tenente maestro Stefano Gatta con le voci in concerto di Alessandra Busignani e Monica Sarti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: