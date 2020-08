3 settembre in sicurezza: ingressi limitati per la Tombola

L'obiettivo è garantire celebrazioni in piena sicurezza. E alla scelta di mantenere gli eventi da sempre parte della tradizione per la Festa della Repubblica, si è accompagnata la definizione di un dispositivo – è allo studio da giorni e in via di ultimazione proprio in queste ore – per dare garanzie, nell'anno segnato dall'emergenza Covid, sul fronte anti-contagio, con precise misure e disposizioni per evitare assembramenti. Già contingentati gli accessi per l'evento pomeridiano del Palio delle Balestre Grandi alla Cava dei Balestrieri; così come sarà a numero chiuso la fruizione del concerto serale, "Jbees in Orchestra", al Campo Bruno Reffi.

Nuove regole invece per lo svolgimento della Tombola sullo Stradone, ed è la Segreteria alla Cultura ad anticiparle. Ingressi limitati e parametrati, basandosi sulla media delle 5000 persone che solitamente ogni anno partecipano all'attesa estrazione.