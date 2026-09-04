LA RICORRENZA 3 settembre, le celebrazioni si chiudono con la Tombola e il concerto di Marina Rei Grande partecipazione anche quest'anno per gli eventi serali in occasione della Festa della Repubblica e di San Marino

Dopo le solenni cerimonie istituzionali, i festeggiamenti popolari all’insegna di tradizione, musica e comunità. Grande partecipazione anche quest’anno per gli eventi serali nell’ambito delle celebrazioni per il 3 settembre, Festa della Repubblica e di San Marino.

Il tramonto su Piazzale Lo Stradone e Piazza Sant’Agata ha fatto da sfondo alla tradizionale Grande Tombola: uno degli appuntamenti più attesi di ogni anno, con migliaia tra sammarinesi e residenti dei Paesi limitrofi a tentare la fortuna con cartelle e penna in mano. Ad aggiudicarsi la prima Tombola dal valore di 15mila euro, Marika Ferri di Sassofeltrio, mentre la seconda Tombola da 7.500 euro ha premiato Sabrina Mazzotti di Faetano, Tatiana Brolli di Chiesanuova e Michel Armonia di Dogana. Sono invece Rosamaria Palmieri di Borgo Maggiore e Luca Broccoli di Santarcangelo di Romagna a dividersi la cinquina dal valore di 2.500 euro.

La serata si è poi conclusa al Campo Bruno Reffi, che ha ospitato il concerto di Marina Rei: l’artista romana ha emozionato con il suo rock e la sua carica alla batteria, in un evento il cui ricavato va all’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla. E al termine della musica, lo spettacolo dei fuochi d’artificio a illuminare il cielo notturno sopra il Titano. Una conclusione scenografica per una giornata di grande festa per la comunità sammarinese, che celebra con orgoglio i 1726 anni dalla fondazione della Repubblica.

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