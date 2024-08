3 Settembre: stanziati dall'Esecutivo 82.000 euro per gli eventi della Festa di Fondazione della Repubblica Autorizzati – nella seduta del Congresso di Stato del 6 agosto – programma e relative spese per la realizzazione degli eventi del 3 Settembre. Momento clou il concerto di Luca Barbarossa

Anche quest'anno appuntamenti di forte richiamo, in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono e dell'anniversario di Fondazione della Repubblica. Nei giorni scorsi, sentito il riferimento del Segretario alla Cultura Lonfernini, il via libera del Governo all'impegno economico per i vari eventi: curati dagli Istituti Culturali. Complessivamente si parla di una cifra di oltre 82.000 euro; circa 8.000 in più, rispetto alla delibera dello scorso anno. Sostanzialmente invariate, invece, impostazione e progressione delle manifestazioni che attengono a quella che può definirsi la “parte laica” della Festa del 3 Settembre. A partire dal Concerto della Banda Militare – diretta dal Maestro Stefano Gatta - in Piazza della Libertà, alle 17.30. Lo step successivo in Piazzale lo Stradone; con la tradizionale estrazione della Tombola: momento attesissimo sul Titano. Vista anche l'entità del montepremi: anche questa volta un totale di 25.000 euro. Per la vendita delle cartelle si conferma la collaborazione con l'Associazione Gruppo Esploratori Cattolici Sammarinesi, cui andrà una commissione sugli introiti. Alle 21.30, poi, presso Campo Bruno Reffi, lo spettacolo di punta della giornata: l'esibizione di “Luca Barbarossa e la Social Band”. Protagonista dunque uno degli artisti più stimati della musica leggera italiana; già vincitore di Sanremo. Ingresso al concerto ad offerta libera; il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla RSA La Fiorina. A chiudere le celebrazioni, intorno alle 23.30, lo spettacolo pirotecnico presso Piazzale delle Nazioni Unite.

