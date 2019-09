3 settembre: tutti gli eventi del pomeriggio

Nel corso della giornata è stato un susseguirsi di eventi, anche culturali, di sport e di aggregazione. Un ruolo di primo piano lo hanno avuto i balestrieri che, nel primo pomeriggio, hanno sfilato per le vie del centro, con dame, sbandieratori, musici e figuranti. Subito dopo, nella Basilica del Santo, la benedizione della reliquia, con gli stessi balestrieri che hanno rivolto una preghiera al patrono. Uno dei momenti clou per visitatori e appassionati è stato il Palio delle Balestre Grandi che ha avuto come vincitore Paolo Rossini. Alle 17 un altro momento di raccoglimento e preghiera in Basilica. Poi la musica della Banda Militare in piazza della Libertà e il tradizionale concerto con la formazione diretta dal maestro Stefano Gatta. Questa sera alle 21,30 lo show Osa degli acrobati Sonics al campo Bruno Reffi che, in caso di maltempo, si terrà al Nuovo di Dogana.