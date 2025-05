UDIENZA 30 anni dell’Ordine Ingegneri e Architetti: pubblicazione storica presentata alla Reggenza

Un simbolo di continuità, identità e riconoscenza. L'“Almanacco 30 Anni dell’Ordine”, presentato in udienza ai Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, ripercorre la storia collettiva di ingegneri e architetti sammarinesi, grazie anche alla collaborazione dei precedenti presidenti. L'occasione è appunto il trentesimo anniversario del riconoscimento giuridico del proprio statuto. “Un traguardo – commentano i Capi di Stato – che testimonia l'importanza del vostro ruolo nel Paese e il vostro contributo alla sua crescita. La vostra opera trasversale si pone al servizio non solo della categoria, ma dell'intera collettività”. Nel volume si parte dai documenti fondativi del 1978 fino ai giorni nostri, attraverso immagini e testimonianze dei vari Consigli Direttivi. Ogni triennio di presidenza ha trovato spazio in questa opera, pensata per tramandare la memoria storica e il contributo dei professionisti sammarinesi. “Un connubio raro quello tra ingegneri e architetti nell'ordine del Titano – sottolinea il segretario di Stato Stefano Canti -, un dialogo che rappresenta una risorsa preziosa, perché permette di costruire e innovare assieme”.

"Quando ci siamo uniti per la prima volta nel 1978 i primi problemi erano la riconoscibilità del nostro Ordine a livello italiano - spiega Luca Zanotti, presidente dell'Ordine Ingegneri e Architetti di San Marino -, i rapporti con la pubblica amministrazione e i rapporti con i nostri colleghi geometri a San Marino. Con il tempo queste tematiche le abbiamo sviscerate, le abbiamo anche risolte in parte. Dall'altra parte c'è invece il tema forte dell'attenzione al territorio, abbiamo seguito come Ordine nei vari anni anche la progettazione e la pianificazione urbanistica e abbiamo dato il nostro contributo alla realizzazione del nostro territorio nel miglior modo possibile".

Una sezione dell’almanacco, curata dal fotografo Simone Maria Fiorani, è interamente dedicata agli iscritti residenti e agli iscritti ad honorem, tra cui spiccano nomi illustri come Lord Norman Foster.

Nel video l'intervista a Luca Zanotti (Presidente Ordine Ingegneri e Architetti RSM)

