30 anni di Ludoteca: presentate le iniziative per celebrare una realtà storica del territorio

Nel servizio le interviste a Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione e Cultura), Luigi Guerra (Prorettore UNIRSM) e Erika Ghiotti (Ludoteca Pologioco)

Fondata nell'aprile del 1993 la Ludoteca Pologioco da 30 anni è luogo di incontro e svago per giovani, bambini e famiglie. Attraverso eventi, laboratori e attività pomeridiane unisce e allo stesso tempo insegna modi in cui giocare.

"Una ricchezza da mettere ancora più a sistema nel paese - afferma il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi - far si che questo processo, già iniziato, di arrivare nei castelli vada avanti e possa essere a disposizione delle famiglie sammarinesi gradualmente in tutti i castelli".

"È stata una realtà educativa in movimento - aggiunge Luigi Guerra, prorettore UNIRSM - è molto importante che non sia rimasta quella che era all'inizio che voleva essere una collaborazione con le famiglie, la scuola dell'infanzia che esce dalle sue pareti e aiuta i genitori e il territorio ad educare meglio su un argomento, il gioco, che è centrale. Continua a essere questo ma son cambiati i giochi, le famiglie e son state molto brave le operatrici della ludoteca a seguire l'andamento della nostra cultura educativa".

Tanti gli appuntamenti in programma per i 30 anni, a partire da questo fine settimana con “Giochi in festa” a Borgo Maggiore. Insieme alla psicologa Alice Guardigli l'occasione di scoprire e provare le potenzialità offerte dai giochi da tavolo.

Nel servizio le interviste a Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione e Cultura), Luigi Guerra (Prorettore UNIRSM) e Erika Ghiotti (Ludoteca Pologioco)