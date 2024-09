ASGG 3° Convegno di gerontologia e geriatria: a San Marino si discute dell'invecchiamento del domani Questa la grande sfida per la Sanità del futuro

Prevenzione, medicina personalizzata e intelligenza artificiale: il Convegno internazionale di gerontologia e geriatria guarda quest'anno all'invecchiamento del domani come la grande sfida per la Sanità. Riunita sul Titano dall'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria, per le terza edizione, la consueta, nutrita comunità scientifica di alto spessore, composta da medici, specialisti, esperti e studiosi nei vari campi impegnati al Kursaal fino a domani. In apertura i saluti istituzionali dei Segretari di Stato alla Sanità Mariella Mularoni e all'Università Teodoro Lonfernini come segno tangibile del sostegno del Governo all'evento, seguiti dall'intervento del prof. Nicolò Scuderi, Direttore del Centro Biomedico dell'Ateneo sammarinese. Il focus è sulla prevenzione e l'uso di tecnologie innovative, inclusa l'intelligenza artificiale, la cui applicazione nella realtà clinica è in gradi di aumentare le possibilità di aiuto e di cura dell'anziano, soprattutto a supporto della diagnosi precoce dei disturbi cognitivi in età geriatrica.

Nel video ce ne parla il Presidente dell' Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria, Carlo Renzini.

