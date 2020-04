300mila guanti in lattice donati a Italia e San Marino dalla austriaca Sempermed Viaggio e consegna resi possibili dall'attivarsi della rete istituzionale e diplomatica. Come tramite, il console onorario d'Austria a San Marino, Isabella Gumpert e la Prefettura di Rimini

La donazione è partita su impulso dei dipendenti della sede malese della austriaca Sempermed. Donare guanti in lattice ai Paesi più colpiti al mondo dal Covid 19: l'Italia, San Marino. Immediato l'attivarsi della rete istituzionale e diplomatica, in un momento in cui la logistica e il trasporto per destinare materialmente gli aiuti di presidi individuali rappresenta una fase davvero delicata. Dal console di Austria in Malesia Michael Postl al Console Onorario d'Austria a San Marino Isabella Gumpert e l'immediata risposta, sul fronte italiano, del Prefetto di Rimini, Alessandra Camporota. 300mila guanti consegnati in Prefettura questa mattina, destinati all'ASL riminese, con il ringraziamento del Direttore dell'Ausl Romagna, Marcello Tonini. E pronta la staffetta della solidarietà verso San Marino: 30mila pezzi subito ritirati e indirizzati al Centro Farmaceutico dell'Ospedale di Stato.

L'arrivo a Cailungo, con l'accoglienza da parte del Responsabile del Centro Farmaceutico, Rossano Riccardi e, per la Segreteria alla Sanità, il segretario particolare Cristian Ferrari. Un momento che riveste significati molteplici: l'aiuto concreto e materiale, il cuore di più popoli distanti ma vicini, l'importanza della rete diplomatica. E proprio la Segreteria agli Esteri - che parte attiva ha svolto, seguendo passo a passo le fasi della donazione – ringrazia, accanto a tutta la diplomazia austriaca, i tanti attori in gioco per la riuscita del gesto: l'ambasciatore d'Austria presso San Marino Franziska Honsowitz-Friessnigg, l'Ambasciatore d'Italia a San Marino Guido Cerboni, naturalmente, il console onorario Gumpert. Per l'arrivo del carico dall'Austria a Rimini, anche l'aiuto logistico del Console di Milano Clemes Mantl.

Nel video le interviste al Console Onorario d'Austria a San Marino Isabella Gumpert e al Prefetto di Rimini, Alessandra Camporota



