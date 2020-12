301, il primo gin 'made in San Marino'

L'intervista ad Alan Gasperoni sul suo gin 301

Magari in passato, quando c'era la possibilità di distillare in territorio, c'erano altri gin. Ma questo è sicuramente il primo in epoca moderna. È nato dalla passione di Alan Gasperoni, dalla compagnia di qualche amico e da una dozzina di test. Dopo tanto studio, dalle tecniche alla botanica, nei lunghi mesi del confinamento. Sarà il nome, il Natale, la ricetta che predilige ingredienti autoctoni, il fatto che colmi un vuoto nel mondo in espansione del gin, ma già piovono richieste. E presto ne arriverà un altro ad accompagnarci all'estate.

Nel video il servizio con l'intervista di Alan Gasperoni