31 luglio 1849: la Repubblica ricorda lo scampo di Garibaldi

La Repubblica celebra oggi, 31 luglio, il 176° anniversario dello scampo garibaldino. Nel 1849 il Generale Giuseppe Garibaldi, a capo di circa 2.000 patrioti stremati e in ritirata, in una fase cruciale del processo di unificazione dell'Italia, si rifugiò a San Marino in fuga dalle armate austriache e di Roma. Tutti trovarono protezione in territorio sammarinese, grazie al gesto di coraggio dell'allora Capitano Reggente Domenico Maria Belzoppi, il quale “impose condizioni precise affinché le truppe nemiche non entrassero nelle mura cittadine, garantendo assistenza, cibo e cure. “Non si trattò soltanto di un atto di ospitalità, ricorda oggi l'Associazione culturale Domenico Maria Belzoppi - ma di una scelta politica ispirata ai più alti ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza”.

Dopo 176 anni, vivido il ricordo di un episodio passato alla storia. Immutato il cerimoniale, con il Corteo Reggenziale che scende da Palazzo Pubblico: in testa i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, insieme alle più alte autorità militari e civili. Commemorazione che culmina nella deposizione della Corona d'alloro al monumento nella piazzetta del centro storico a lui dedicata.

A chiusura, il concerto della Banda Militare diretta dal Maestro Stefano Gatta, con l'esecuzione dell'Inno a Garibaldi, e quelli italiano e sammarinese, dopodiché un repertorio dedicato ai “due Mondi” dell'eroe patriota.