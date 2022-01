RIMINI 32 nuovi agenti per una Polizia Locale sempre più a sostegno della comunità La consolare Rimini-San Marino (Ss72) si conferma tra le più pericolose a livello nazionale.

Le sfide che attendono l'amministrazione riminese sono diverse e sempre più importanti. L'assessore Juri Magrini annuncia l'arrivo di 30 nuovi agenti di Polizia Locale che arriverà a 240 unità. "Un impegno mantenuto, quello del sindaco Sadegholvaad in campagna elettorale, per rispondere alle richieste dei cittadini. Una Polizia Locale sempre più territoriale e a sostegno della comunità. L'impegno di spesa, a regime, spiega l'assessore al Bilancio e alla Sicurezza, sarà di 1 milione di euro. Agenti che andranno a rafforzare non solo i tre presidi comunali, ma anche i distaccamenti decentrati. Anche in vista della sfida che attende la città con i lavori pubblici, a cominciare dalla rotatoria della statale 16 su via Montescudo. I lavori, partiti da poco, dureranno almeno un anno, con inevitabili ricadute per la circolazione urbana. Difficoltà cui si aggiunge anche il cantiere del parco del Mare. I rinforzi arriveranno da subito, attingendo alla graduatoria della Regione Emilia Romagna. "Portiamo il comune sul territorio" conclude Magrini, per lasciare la parola al Comandante Andrea Rossi: "Più vicini ai cittadini, con il completamento del decentramento, dice, e più presenti in tutte le funzioni a cui il corpo è chiamato negli ultimi anni. Dai controlli Covid, a quelli nei cantieri e attività commerciali; dalla viabilità, all'ordine pubblico".

È l'occasione anche per un bilancio dell'attività 2021: che vede confermare le condotte scorrette al volante: dalle cinture di sicurezza, all'uso del telefonino, la velocità e il mancato rispetto del semaforo rosso. La consolare Rimini-San Marino (Ss72), si conferma, dice il Comandante Rossi - tra le più pericolose a livello nazionale.

In occasione della celebrazione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, al Museo della Città si è svolta la cerimonia di consegna degli encomi e degli elogi a 25 agenti del Corpo che si sono particolarmente distinti per il loro operato e per i risultati conseguiti. In Allegato i premiati e le motivazioni

Sentiamo Juri Magrini, assessore al bilancio e Andrea Rossi, comandante Polizia Locale di Rimini



