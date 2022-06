COVID 34.978 nuovi casi in Italia. San Marino, studio sul Long Covid: sindrome simile a quella post Spagnola

In Italia sono 34.978 i nuovi casi, con un tasso di positività in lieve calo al 18%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 45. In leggero aumento sia i ricoveri che le terapie intensive. I dati di San Marino verranno aggiornati dopo il weekend, intanto, come ricordato ieri, è in corso da tre settimane uno studio sul Long Covid, con lo scopo di trovare una cura adeguata.

Non sarebbe la prima volta che ci troviamo davanti a sintomi simili dopo un'epidemia: era già successo dopo la Spagnola e la Mers: "Sembra che in questi casi - spiega la neurologa Beatrice Viti - non dipenda solo dallo shock di stare isolato o di essere ricoverato, ma anche da una componente infiammatoria. Si pensa che siano proprio le infezioni virali, soprattutto il Coronavirus, che provocano uno stato di neuro-infiammazione. Quindi sia la neurologia che la psichiatria dovrà imparare a osservare i pazienti anche in questo senso".

Nel video l'intervista a Beatrice Viti, neurologa

