GIUDIZIARIA 37enne finì paralizzato dopo essere stato investito a Fiorentino: Giudice respinge patteggiamento L'avvio del processo, mentre sarebbe in corso la trattativa con la compagnia di assicurazione

Un incidente – quello avvenuto lo scorso anno, il 21 marzo - che cambiò radicalmente la vita di un giovane uomo, segnando per sempre anche quella dei suoi cari. Era sera; un 37enne del Riminese – che lavorava in Repubblica - aveva parcheggiato la propria auto in via del Passetto, a Fiorentino; e mentre attraversava la strada venne investito da un'auto condotta un 50enne, anch'egli frontaliere. Un impatto dalle conseguenze drammatiche. Il giovane finì in coma per alcuni mesi, riportando gravi lesioni cerebrali; dopo le cure ricevute al Bufalini di Cesena iniziò un lungo percorso di riabilitazione, che prosegue tuttora. Attualmente è su una sedia a rotelle, con un'invalidità – pare - del 98%.

Oggi l'avvio del processo, mentre sarebbe in corso la trattativa con la compagnia di assicurazione. Respinta dal Giudice Morsiani la richiesta di patteggiamento presentata dalla Difesa. Innanzitutto per una questione di diritto; essendo stato subordinato, all'applicazione della pena, il riconoscimento della sospensione condizionale: non possibile, però, per la multa a giorni. E' stato concesso tuttavia all'imputato di ripresentare l'istanza, rimodulandola, il prossimo 22 maggio. E ciò tenendo conto pure degli sviluppi dell'udienza odierna: caratterizzata dall'ammissione della costituzione di parte civile anche dei famigliari del giovane investito.

