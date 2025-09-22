SOLIDARIETÀ 3x1000: ecco le organizzazioni che hanno ricevuto più donazioni Secondo gli ultimi dati, quelli relativi al 2022, a San Marino grazie al 3x1000 sono stati raccolti complessivamente oltre 1 milione e 580mila euro. In testa alle donazioni l’Associazione Oncologica sammarinese

Per dare vita a iniziative concrete servono fondi e il 3x1000 rappresenta per tante realtà del territorio una risorsa essenziale. Ampio e diversificato il panorama degli enti che possono beneficiare di questa misura: dalle associazioni sanitarie a quelle culturali, passando per lo sport e le comunità religiose. Secondo gli ultimi dati, quelli relativi al 2022, a San Marino grazie al 3x1000 sono stati raccolti complessivamente oltre 1 milione e 580mila euro.

Solo tre associazioni hanno superato la soglia dei 100mila euro: in cima alla classifica si trova l’Associazione Oncologica sammarinese, che da sola ha ricevuto più di 490mila euro; a seguire l’Associazione sammarinese per la protezione degli animali (APAS) con circa 184mila euro; terza la Chiesa Cattolica, circa 105mila. Segno di un forte coinvolgimento dei cittadini, sia sul fronte della solidarietà sociale che nella tutela degli animali, oltre che nella fede cristiana.

Poco sotto a quota 94mila, l’Associazione Sammarinese per la Lotta contro le Leucemie ed Emopatie Maligne (ASLEM).

Spartiacque a 55mila euro la Croce rossa sammarinese.

Al di sotto, tutte con importi tra i 35mila e i 42mila euro, si trovano invece l’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla (ASSM), San Marino For the Children Onlus, Carità senza Confini e la Fondazione Centro Anch'io Onlus. Tutte realtà in prima linea nell'aiutare chi si trova in difficoltà, per patologie, emergenze o per condizioni socio-economiche, ogni associazione nel suo campo d'azione.

All’estremo opposto della graduatoria, a ricevere il contributo più esiguo è stata l'associazione Edu.co, che ha raccolto 315 euro tramite le scelte dei contribuenti.

