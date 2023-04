SAN MARINO 3x1000: le organizzazioni che hanno ricevuto più donazioni In testa Associazione Oncologica. La Chiesa cattolica è la terzo posto per fondi ricevuti, dopo Apas

Il 3x1000 rappresenta, per molte realtà del territorio, una preziosa fonte di reddito per mettere in campo progetti concretamente. Variegato l'universo degli enti e delle associazioni che possono ricevere una quota tramite la denuncia dei redditi dei cittadini: dalle organizzazioni che si occupano di temi sanitari a quelle culturali, dalla religione fino allo sport.

Per il 2020, a San Marino, tramite il 3x1000 sono stati raccolti oltre 1.390.000 euro. Solo tre delle realtà titolate a ricevere le donazioni hanno superato i 100mila euro di entrate. Prima tra tutte, l'Associazione oncologica sammarinese che, nell'anno di riferimento, ha ottenuto più di 423mila euro. La Chiesa Cattolica è invece al terzo posto delle preferenze dei contribuenti, con oltre 108mila euro, dietro all'Apas – Associazione protezione animali - che ha ottenuto più di 154mila euro. Un segno del forte interesse, nella popolazione, per la cura degli amici a quattro zampe in difficoltà.

Oltre a queste organizzazioni, superano i 50mila euro di donazioni l'Associazione sammarinese per la lotta contro le leucemie e le emopatie maligne (Aslem) e la Croce Rossa Sammarinese. Si avvicina di poco alla soglia dei 50mila San Marino For The Children con i suoi progetti a supporto dei bambini più bisognosi, soprattutto in Africa. Tutte realtà in prima linea nell'aiutare chi si trova in difficoltà, per patologie, emergenze o per condizioni socio-economiche, ogni associazione nel suo campo d'azione. A ricevere meno fondi per l'anno 2020 è stata, invece, l'associazione “Chimera” con poco più di 301 euro raccolti tramite 3x1000.

