4 luglio: festa della Fratellanza San Marino - America al Podere Lesignano
2500 anni fa, l'Indipendenza USA. Celebrazioni con cena, musica e lotteria, rigorosamente preceduti dall'Inno
Duemilacinquecento anni fa, il 4 luglio, l'Indipendenza degli Stati Uniti, che si è festeggiata anche sul Titano con un evento della Fratellanza San Marino-America al Podere Lesignano, a Serravalle.
Una serata che ha riunito i soci dell'Associazione, con il presidente Roberto Moretti, ma anche i non soci, gli appassionati e i curiosi, per celebrare insieme il legame che unisce i due Paesi.
Dopo il consueto momento dell'inno nazionale, c'è stato spazio per interventi e intrattenimento musicale con il duo “Back to the ninenties”.
Cena con hamburger e patatine e la tradizionale lotteria con numerosi premi.
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