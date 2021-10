4 ottobre, Associazioni socio-sanitarie: “Sosteniamo la cultura e l'educazione al Dono”

Mossa dall'associazionismo, dall'impegno silenzioso di tanti sammarinesi per gli altri, l'istanza nasceva dal Polo delle Associazioni di Volontariato Sanitarie e Socio-sanitarie. Indicarono proprio il 4 ottobre come giornata da dedicare al Dono, nel nome di San Francesco, uomo che più di ogni altro ha fatto “del dono una scelta di vita e della sua vita una donazione all'altro”. Lo ricorda così Maria Katia Savoretti, Coordinatrice del Polo delle Associazioni Socio-sanitarie ricordando come da sempre la Repubblica risponda con sensibilità alle richieste di solidarietà, grazie proprio alla ricca rete di volontariato “che costituisce oggi un patrimonio civile, umano e culturale di valore inestimabile”. L'invito poi a riflettere sulla parola “dono”: "che sia denaro, tempo o organi, che sia sangue o midollo, il Dono – scrive la Savoretti – è un atto di generosità che va al di là del gesto e dell'oggetto, ma mette in modo dinamiche relazionali di speranza", chiedendo così di estenderne la cultura e l'educazione perché - dice - "un Paese che reagisce mettendo al centro la bellezza del dono è un paese con un alto valore di coesione, umana e sociale".