UDIENZA 40 anni di Apas: in prima linea sempre dalla parte degli animali Gli attivisti sono stati ricevuti in udienza dalla Reggenza. Presentati un francobollo e un libro che ripercorre la storia dell'associazione

É una storia fatta di battaglie e risultati raggiunti quella di Apas: da 40 anni in prima linea per garantire agli animali una vita serena. I rappresentanti dell'associazione sono stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti, Gerardo Giovagnoli e William Casali. Presentati, per l'occasione, un francobollo e un nuovo libro che narra le vicende che portarono alla creazione del gruppo, fino ai giorni nostri.

Tutto partì nel 1986 con la nascita dell'associazione. In quel periodo uno dei problemi maggiori era il randagismo. Gli attivisti salvavano cani ogni giorno, portandoli dal canile vicino al mattatoio a un rifugio di fortuna a Montecchio, grazie anche alla collaborazione dell'accalappiacani dell'epoca.

“Quarant'anni fa nasceva un presidio di civiltà”, ha sottolineato la Reggenza. Negli anni le leggi furono aggiornate e fu costruito l'attuale rifugio per cani e gatti. Tra le ultime battaglie quella per fare luce sull'avvelenamento di cani tramite bocconi avvelenati. Il francobollo pensato per festeggiare i 40 anni - illustrazione che raffigura un cane e un gatto - diventa un messaggio viaggiante.

Nel servizio le interviste a Emanuela Stolfi (presidente Apas), Massimo Andrea Ugolini (segretario di Stato alla Sanità) e Gian Luca Amici (direttore generale Poste San Marino)

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