UDIENZA 40 anni di relazioni con l'Unione europea: presentati alla Reggenza un francobollo e una mostra dedicata

“Si celebra il legame tra San Marino e Unione europea, unite da storia e territorio. 40 anni di relazioni diplomatiche, ma il 2023 può arricchirsi anche di un altro grande risultato: l'Accordo di associazione”. Così il segretario agli Esteri Beccari nell'udienza dai Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, per presentare le iniziative dedicate all'anniversario, a partire da un francobollo celebrativo creato dalla bozzettista Giulia Costantini, che studia Design all'Università di San Marino. Un'opera che per la Reggenza “narra di una grande storia e ne anticipa una nuova pagina da scrivere insieme alla comunità internazionale”.

"Il mio lavoro nasce in un periodo di collaborazione con il mio professore Sergio Menichelli - spiega la Costantini -, quindi ho seguito il suo stile e quello del suo studio. Ritengo infatti che per questi argomenti la sintetizzazione in forme sia la soluzione più efficace". "Il francobollo rappresenta una storia - commenta Gian Luca Amici, direttore generale Poste San Marino -. Con questa iniziativa diamo spazio anche alle nuove generazioni, in modo che contribuiscano a tramandare il valore della filatelia".

Altra iniziativa è la mostra al Museo di Stato “Visioni d'Europa su francobolli e monete di San Marino”, che ripercorre i momenti fondamentali delle relazioni diplomatiche, instaurate nel 1983 con le allora Comunità europee. Aperta al pubblico da domenica e fino al 19 novembre. "La mostra promette sorprese - racconta Roberto Ganganelli, curatore della mostra -, perché abbiamo anche opere d'arte da cui sono nati dei francobolli, oltre a modelli per monete e medaglie e una serie di pannelli per spiegare ai visitatori il ruolo di filatelia e numismatica, che dal 1800 danno dignità istituzionale a questa Repubblica".

Nel video le interviste a Giulia Costantini (bozzettista), Gian Luca Amici (direttore generale Poste San Marino) e Roberto Ganganelli (curatore mostra)

