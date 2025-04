SAN MARINO RTV 40 anni fa andava in onda il primo Tivù Giornale di San Marino Mise fine a un divieto durato 32 anni e creò i presupposti per l'accordo con l'Italia per la nascita della San Marino RTV

Il 22 aprile del 1985 è una data storica per l'informazione sammarinese. 40 anni fa infatti andava in onda il primo Tivù Giornale che mise fine a un divieto durato 32 anni e creò i presupposti per l'accordo con l'Italia per la nascita – sei anni dopo – della San Marino RTV.

Il quinto comma dell’art.47 dell’accordo aggiuntivo alla convenzione con l’Italia risalente al 1953 impegnava infatti San Marino “a rinunciare ad installare e gestire sul proprio territorio stazioni radio o televisive trasmittenti o ad accordarne la concessione a governi esterni o a società private”. Caduto in Italia il regime di monopolio radiotelevisivo, il governo sammarinese mise in discussione la validità di quella norma e diedero vita al progetto presentato da Michele Bovi, all’epoca direttore del settimanale Corriere di Romagna, che prevedeva la realizzazione del Tivù Giornale, due edizioni quotidiane registrate nella redazione di Cailungo e trasmesse in un’area tra Reggio Emilia e Pesaro attraverso gli impianti forlivesi di Tele Romagna.

A realizzare i servizi c’erano già alcuni di quelli che sarebbero diventati volti storicI della televisione di Stato: Sonia Tura, Sergio Barducci, Rosa Michelotti, Palmiro Faetanini, Danilo Berardi, i tele-cineoperatori Carlo Brenda, Marco Cardinali, Fabio Pelliccioni e Maurizio Zannoni. Redattori e tecnici del Tivù Giornale che divennero poi il nucleo evolutivo della San Marino RTV nata nell’agosto del 1991.

