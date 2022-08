ANNIVERSARIO 40 anni fa la visita di Papa Giovanni Paolo II a San Marino

40 anni fa la visita di Papa Giovanni Paolo II a San Marino.

Sono passati esattamente 40 anni dal 29 agosto 1982, giorno della storica visita di Papa San Giovanni Paolo II a San Marino. Fu il primo pontefice a visitare il piccolo stato. Karol Józef Wojtyła atterrò a Fonte dell'Ovo dove venne ricevuto dai Capitani Reggenti Giuseppe Maiani e Marino Venturini e dalle massime autorità della Repubblica, per poi recarsi in centro storico in visita a Palazzo Pubblico.

"La storia di questa antichissima e singolare Comunità, - disse nel suo discorso - a chi la ripercorra anche solo fugacemente, offre la fedele presenza di un valore fondamentale, quello della libertà, divenuto radicato modo di pensare e di vivere dei suoi abitanti. Proprio tale valore amo richiamare e pubblicamente esaltare in questo incontro, invitando a considerare, prima ancora degli aspetti politici, quelli morali e l’intima sua radice spirituale".

"Sono passati quarant’anni, - scrive in una nota la Diocesi di San Marino-Montefeltro - ma il ricordo e le emozioni di quella giornata sono vivissimi in tutti coloro che parteciparono all’evento, ma è soprattutto caro e ancora attuale il messaggio che San Giovanni Paolo II affidò alla Repubblica di San Marino e alla Diocesi, messaggio da rilanciare calorosamente". Il Vescovo Andrea Turazzi ieri ha ricordato l'evento a Serravalle nella celebrazione eucaristica.

