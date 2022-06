42 anni fa la tragedia di Ustica, familiari vittime presentano nuovo esposto in tribunale

A 42 anni di distanza sono ancora tanti i misteri che avvolgono la tragedia di Ustica in cui 81 persone, a bordo del volo Itavia Bologna – Palermo, persero la vita. L'Associazione per la verità sul disastro di Ustica ha presentato un nuovo esposto al Tribunale di Bologna in cui viene chiesto di sottoporre a sequestro il relitto del velivolo e di disporre gli accertamenti tecnici che il progresso scientifico consente.

“È responsabilità della Repubblica – evidenzia il Presidente Sergio Mattarella – custodire la memoria delle tragedie che hanno caratterizzato il percorso della storia italiana per scongiurare che possano ripetersi”. "Chiediamo la verità sugli autori e sulle responsabilità – aggiunge il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini - sgombrando definitivamente il campo dagli ostacoli e dai tentativi di depistaggio”. La presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna Emma Petitti ricorda le vittime riminesi e chiede che sia fatta giustizia su quanto accaduto.

A San Marino lo storico Verter Casali, ospite di Repubblica Futura, ha fatto una disamina della tragedia e del contesto storico in cui si è verificata: “Purtroppo – evidenzia – a meno di clamorose rivelazioni il dramma di Ustica resterà un mistero ancora a lungo”.