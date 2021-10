48^ Consulta: Otello Pedini al tg "Consulta impegnativa e partecipata"

Otello Pedini nel Tg San Marino

Il presidente della Consulta dei Cittadini Esteri, Otello Pedini, ospite del Tg San Marino per tirare le somme dei 4 giorni di lavoro della 48esima edizione. "Consulta impegnativa e partecipata, ha ricordato, con al centro la solita tensione sulle problematiche del voto", Pedini ha poi ringraziato il Governo e le Forze Politiche per l'impegno nel superamento delle discriminazioni in materia di cittadinanza. Al centro dei lavori anche il tema dei soggiorni culturali e il progetto della Segreteria Pubblica Istruzione per quanto riguarda gli scambi culturali. "Abbiamo formulato delle proposte, ha proseguito il presidente della Consulta, per modificare il regolamento dei Soggiorni culturali, per eliminare le conseguenze della pandemia che ha fatto saltare due edizioni". I Rappresentanti della Consulta sono stati inoltre ospiti della San Marino Rtv.

Sentiamo Otello Pedini, Presidente della Consulta dei Cittadini Sammarinesi all'Estero.