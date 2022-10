49° Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero: approvata risoluzione conclusiva

Si è conclusa la sessione annuale della Consulta dei cittadini Sammarinesi residenti all'Estero, nel tardo pomeriggio l’adozione della risoluzione conclusiva. Le tre giornate sono state caratterizzate da un programma serrato di incontri istituzionali e di riflessioni e dibattiti su temi salienti per la vita delle stesse Associazioni, con particolare riferimento a proposte di ammodernamento e stimoli i da offrire alle Istituzioni e al Governo sammarinese. Questa mattina l'incontro con il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari e quello con il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta, dedicato quest'ultimo agli accordi sulla previdenza sociale. Nel pomeriggio si è parlato di istruzione ed Università con il Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi in un incontro dedicato in particolare all'internazionalizzazione dell'università.

La risoluzione finale al centro della riflessione che il Presidente della Consulta dei Sammarinesi Residenti all'Estero Otello Pedini ha fatto durante il telegiornale delle 19.30.