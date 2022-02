SANT'AGATA 5 febbraio: in diretta Tv e web la messa in cripta e la benedizione in Basilica

Sabato la tradizionale cerimonia in occasione di Sant'Agata, la compatrona della Repubblica, che si svolge sempre in epoca Covid, con mascherine, distanziamento e tutte le precauzioni del caso. Nella cripta di Sant'Agata, ubicata nella piazzetta a lei dedicata, la Santa Messa officiata dal Rettore della Basilica del Santo Don Marco Mazzanti, alla presenza dei Capitani Reggenti. Cerimonia che dalle 11.30 trasmetterà in diretta televisiva, sul sito SanMarinortv.sm e su facebook. Stessa cosa nel pomeriggio alle 15.15 con la funzione religiosa alla Basilica del Santo, con l'esposizione della Reliquia del Santo.

