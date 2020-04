5 milioni per assistenza Italiani all'estero. Amadei, Comites San Marino: "i casi di indigenza aumenteranno"

Dalla Commissione Bilancio al Senato il via libera a cinque milioni per l'assistenza degli italiani all'estero. L'emendamento dei 5 Stelle al Decreto Legge Cura Italia prevede un milione di euro al personale impiegato nelle Ambasciate mentre gli altri 4 per l'assistenza di cittadini all'estero in stato di indigenza e necessità. In quest'ultimo caso i sussidi, erogabili fino al 31 luglio, potranno andare anche ai cittadini non iscritti all'Aire.

In questi giorni di emergenza il Comites San Marino ha raccolto una decina di richieste d'aiuto da parte di italiani residenti in territorio che versano in situazione di grande difficoltà. C'è chi non riesce a pagare l'affitto, chi addirittura fa fatica a fare la spesa, ci racconta il Vicepresidente Alessandro Amadei. Accoglie quindi con favore il provvedimento, che ora dovrà essere avviato all'iter di approvazione prima al Senato poi alla Camera. Il fatto che l'emendamento arrivi da una forza di Governo fa ben sperare sulla sua approvazione, anche se quei 4 milioni, per il Comites, non risolveranno tutti i problemi. “I casi di indigenza – avverte Amadei – sicuramente da qui in avanti aumenteranno”.



