5 ottobre, Giornata mondiale degli insegnanti: San Marino ribadisce la centralità del ruolo dei docenti

"I governi sostengano gli insegnanti, adoperandosi per migliorare le condizioni della professione e garantendo che ogni insegnante, in ogni parte del mondo, abbia i mezzi per contribuire alla costruzione di società più inclusive, pacifiche e sostenibili". E' il messaggio di Unesco, Unicef, Ilo ed Education International per la Giornata Internazionale degli Insegnanti che si celebra oggi - 5 ottobre - per onorare i docenti di tutto il mondo.

Quest'anno la Giornata Mondiale ricorderà anche il 60° anniversario della Raccomandazione Ilo/Unesco del 1966 sullo status degli insegnanti.

Un documento oggi in fase di revisione a causa delle nuove sfide che la professione si trova ad affrontare, in particolare quelle legate ai progressi tecnologici digitali, ai cambiamenti climatici, all'inclusione, alle migrazioni e agli spostamenti di popolazione.

La celebrazione mondiale, organizzata nella sede UNESCO di Parigi, pone al centro le sfide che interessano oggi la professione del docente: dal riconoscimento sociale alla partecipazione degli insegnanti ai processi decisionali, fino a salari, carichi e condizioni di lavoro.



La giornata, sottolinea l'Unesco, "rappresenta un'opportunità per celebrare il modo in cui gli insegnanti stanno trasformando l'istruzione, ma anche per riflettere sul supporto di cui hanno bisogno per sviluppare appieno il loro talento e la loro vocazione, e per riconsiderare le prospettive future della professione a livello globale" .

San Marino - attraverso una nota della Segreteria all'Istruzione - ribadisce la centralità del ruolo formativo dell'insegnante e l'importanza dell'alleanza tra Istituzioni, Scuola e Famiglie.

"Riconoscere l'importanza del ruolo che gli insegnanti hanno nello sviluppo delle società del futuro è il primo passo fondamentale per un Paese", sottolinea il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, ricordando come ai docenti spetti il compito di formare non soltanto le competenze tecniche e culturali dei giovani, ma anche la loro capacità di affrontare le sfide globali e vivere responsabilmente all’interno della comunità. Da parte delle istituzioni, aggiunge Lonfernini, resta la volontà di valorizzare il ruolo degli insegnanti, mettendo a loro disposizione strumenti di aggiornamento e strutture adeguate al benessere professionale e personale.

Un obiettivo che, per il Segretario all’Istruzione, passa anche da un rapporto saldo tra istituzioni, scuola e famiglie: "Soltanto attraverso un'alleanza educativa coesa e rispettosa dei rispettivi ruoli sarà possibile sostenere la missione dei docenti garantendo loro la centralità e il riconoscimento che meritano sia a livello d'indirizzo politico che nel tessuto sociale quotidiano"







