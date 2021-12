50.599 contagi: in Italia è record in 24 ore

Nuovo decesso a San Marino di una persona positiva al Covid. È la 98esima vittima dall'inizio della pandemia. Si tratta di un uomo di 68 anni. Era ricoverato in terapia intensiva e non vaccinato. Nelle ultime 24 ore 79 le nuove infezioni rilevate in Repubblica a fronte di 77 guariti. 28 i ricoverati in Ospedale di cui 23 in isolamento e 5 in terapia intensiva. I casi attivi in Repubblica hanno raggiunto quota 876 con un'età media di 39 anni. Prosegue intanto la campagna vaccinale. Ha completato il ciclo di immunizzazione l'84,3 della popolazione vaccinabile residente, mentre il 35,6% - pari a 10.058 persone - ha ricevuto anche la dose booster. In Emilia-Romagna i contagi giornalieri hanno sfondato quota 3.000 e ci sono stati ben 22 morti, compresa una donna di 50 anni a Modena. Lieve calo dei ricoveri sia in terapia intensiva che in area medica. Dopo Bologna, Rimini con 358 è la provincia emiliano romagnola con più contagi. Nelle Marche oggi raggiunto il record di nuove infezioni nelle 24 ore: 1.103 contro le 871 di ieri. Nelle terapie intensive il 72% dei pazienti- riferisce la regione - non è vaccinato. A livello nazionale italiano oggi 50.599 contagi, il record dall'inizio della pandemia; 141 le vittime ieri erano state 168. In aumento i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari. Sull'onda di Omicron la crescita dei casi riguarda tutto il territorio italiano ed è più marcata a nord est.